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Hurdadan cip yaptı! 50 bin TL harcadı... Son hali görenleri hayrete düşürdü

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Giriş: 10.04.2023 11:53
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan bakkal Nihat Gürsoy, sanayi ustasıyla birlikte araç yaptı. Saatte 100 kilometre hız yapabilen araç görenlerin ilgisini çekiyor.
Hurdadan cip yaptı! 50 bin TL harcadı... Son hali görenleri hayrete düşürdü HURDADAN CİP YAPTI! 50 BİN TL HARCADI... SON HALİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

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Hurdadan cip yaptı! 50 bin TL harcadı
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