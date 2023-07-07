Fırsatçıların 3 sıfır kurnazlığı | Verdikleri ilanlarda sıfır atarak yasağı delmeye çalıştılar!  Yanıltıcı ilanlara ceza geliyor

İkinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Kararın ardından bazı internet satış sitelerinden 3 sıfır silinerek yeni fiyatların yazıldığı görüldü. Ticaret Bakanlığı anında harekete geçti. Yaptırım uygulanacağını belirtti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan otomobil sektörü uzmanı Turgut Yüksekdağ değerlendirdi.

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