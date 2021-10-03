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Elazığ'daki "Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

İHA
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Giriş: 03.10.2021 23:05
Elazığ'da yoğun katılımla gerçekleşen Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde araç güzellik, ses desibel ve air süspansiyon yarışması düzenlenirken, birinci olan araçların sahiplerine hediye verildi.

Elazığ Belediyesi ve Elazığ Modifiye Derneği iş birliğiyle bu yıl 1'incisi düzenlenen Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali'nde (ModiFest) modifiye araç tutkunları bir araya geldi.

Ataşehir Hicret Mahallesi Yeni Güney Çevreyolu bağlantısında düzenlenen festivale 500'ün üzerinde araç ve motosiklet katıldı.

Klasik otomobillerden modifiyeli araçlara, tırlardan motosikletlere kadar fuar alanını dolduran araçlar, aksesuar ve ses sistemleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Festivalde araç güzellik, ses desibel ve air süspansiyon yarışması düzenlenirken, birinci olan araçların sahiplerine hediye verildi.

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