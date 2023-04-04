04 Nisan 2023, Salı
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Ekspertizlerde röntgen dönemi! İşte otomobil MR cihazı… “Hasarsız” yalanına son
Hastanelerdeki tomografi, emar gibi görüntüleme cihazlarını bilirsiniz. Ama bu kez hasta değil röntgeni çekilen arabalar oldu. Bundan böyle ekspere getirilen araçlarda ne var ne yok ortaya çıkacak. Böylece hasarlı aracı hasarsız diye satmaya çalışanlar da baltayı taşa vuracak. Detaylar Özlem Aktay ve Barış İbiş'in özel haberinde...