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Ekspertizlerde röntgen dönemi! İşte otomobil MR cihazı… “Hasarsız” yalanına son

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Giriş: 04.04.2023 09:20
Güncelleme:04.04.2023 09:22
Hastanelerdeki tomografi, emar gibi görüntüleme cihazlarını bilirsiniz. Ama bu kez hasta değil röntgeni çekilen arabalar oldu. Bundan böyle ekspere getirilen araçlarda ne var ne yok ortaya çıkacak. Böylece hasarlı aracı hasarsız diye satmaya çalışanlar da baltayı taşa vuracak. Detaylar Özlem Aktay ve Barış İbiş'in özel haberinde...
Ekspertizlerde röntgen dönemi EKSPERTİZLERDE RÖNTGEN DÖNEMİ

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Ekspertizlerde röntgen dönemi
Ekspertizlerde röntgen dönemi
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