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Ekspertizlerde röntgen dönemi! İşte otomobil MR cihazı… “Hasarsız” yalanına son

Hastanelerdeki tomografi, emar gibi görüntüleme cihazlarını bilirsiniz. Ama bu kez hasta değil röntgeni çekilen arabalar oldu. Bundan böyle ekspere getirilen araçlarda ne var ne yok ortaya çıkacak. Böylece hasarlı aracı hasarsız diye satmaya çalışanlar da baltayı taşa vuracak. Detaylar Özlem Aktay ve Barış İbiş'in özel haberinde...

A Haber
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:23
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Ekspertizlerde röntgen dönemi! İşte otomobil MR cihazı… “Hasarsız” yalanına son

Bu kez 'MR'a giren otomobiller oldu.

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Ekspertizlerde röntgen dönemi! İşte otomobil MR cihazı… “Hasarsız” yalanına son

Bu görüntüleme cihazı ekspere getirilen otomobillerin röntgenini çekerek ne var ne yok ortaya çıkarıyor.

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Ekspertizlerde röntgen dönemi! İşte otomobil MR cihazı… “Hasarsız” yalanına son

Aracın yüzeyine bir ısı gönderiyor. Isı ve ışık dönüşümyle birlikte analizini yapıyor ve bilgisayar ortamında da bunun sonuçlarını raporluyor.

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Ekspertizlerde röntgen dönemi! İşte otomobil MR cihazı… “Hasarsız” yalanına son

Aracımızı ekpertize getirdiğimizde aslında alışık olduğumuz yöntem bir ustanın elinde aletle bu aracı taramasıydı.

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Ekspertizlerde röntgen dönemi! İşte otomobil MR cihazı… “Hasarsız” yalanına son

Herhangi bir boya var mı yok mu, herhangi bir işlem olup olmadığı usta ve bu aletle yapılıyordu ama artık teknolojiyle işte bu MR cihazı devreye girdi.