24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Ek MTv ödemesi için son gün 30 Kasım! Yatırmayanlar araçlarını satamayacak

Ek MTv ödemesi için son gün 30 Kasım! Yatırmayanlar araçlarını satamayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 13:59
Ek MTV ödemeleri için son gün 30 Kasım. İkinci taksit ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Ödeme yapmayan sürücüler araçlarını muayene yaptıramayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan avukat Burak Evci
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ek MTv ödemesi için son gün 30 Kasım! Yatırmayanlar araçlarını satamayacak
Ek MTv ödemesi için son gün 30 Kasım! Yatırmayanlar araçlarını satamayacak
Kasko ve sigorta fiyatları düştü!
Kasko ve sigorta fiyatları düştü!
Otoparklarda bekleyen 1.5 milyon araç!
Otoparklarda bekleyen 1.5 milyon araç!
Toyota’yı vuran patlama
Toyota'yı vuran "patlama"
İkinci elde fiyatlar ne kadar düşecek?
İkinci elde fiyatlar ne kadar düşecek?
Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi
Elektrikli araçlarda yangın tehlikesi
İşte Türkiye’nin şarj istasyonu haritası!
İşte Türkiye'nin şarj istasyonu haritası!
Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü
Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü
Togg ile Türkiye’den Hollanda’ya yolculuk
Togg ile Türkiye'den Hollanda'ya yolculuk
Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Otomobil bayilerinden indirim
Otomobil bayilerinden indirim
İş var yapacak işçi yok!
İş var yapacak işçi yok!
Daha Fazla Video Göster