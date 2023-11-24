24 Kasım 2023, Cuma
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Ek MTv ödemesi için son gün 30 Kasım! Yatırmayanlar araçlarını satamayacak
Ek MTV ödemeleri için son gün 30 Kasım. İkinci taksit ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Ödeme yapmayan sürücüler araçlarını muayene yaptıramayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan avukat Burak Evci