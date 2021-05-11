Efsane otomobil Murat 124 yeniden hayatta! Muhteşem yenileme...

Efsane otomobil Murat 124 otomobil severler tarafından hala gözde otomobil konumunda... TOFAŞ tarafından 12 Şubat 1971'de üretimine başlanan, adını Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde padişahlık yapan Sultan 1. Murad'dan alan "Murat 124", aradan geçen 50 yıla rağmen vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bir otomobil tutukunu 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı. 12.500 liraya aldığı arabaya 200 bin TL teklif edildi ancak genç adam aracını satmaya yanaşmıyor. İşte bir efsanenin hayata dönüşü Murat 124...