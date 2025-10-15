15 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları Araçlarda kış bakımı kritik öneme sahip! Aracınız kışa hazır mı?
Araçlarda kış bakımı kritik öneme sahip! Aracınız kışa hazır mı?

Araçlarda kış bakımı kritik öneme sahip! Aracınız kışa hazır mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2025 12:04
Araç sahipleri dikkat! Havalar soğudu, kış kapıda. Soğuk havalarda araçlardan iyi verim almak için kışlık bakım şart. Peki, bakımda nelere dikkat etmek gerekiyor? A Haber muhabiri Yüksel Akalan konuğu olan araç bakım uzmanı Enes Altay ile konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araçlarda kış bakımı kritik öneme sahip! Aracınız kışa hazır mı?
Uygun fiyata araç alma zamanı mı?
Uygun fiyata araç alma zamanı mı?
Araçlarda kış bakımı kritik öneme sahip!
Araçlarda kış bakımı kritik öneme sahip!
Trafik sigortası yaptırırken İMM’ye dikkat!
Trafik sigortası yaptırırken İMM'ye dikkat!
Her yerde PPF yaptırmayın!
Her yerde PPF yaptırmayın!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
İkinci el araç piyasası hareketlendi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
Otomobil piyasasındaki kampanyalar neler?
Otomobil piyasasındaki kampanyalar neler?
Motosiklet ekspertize sokulur mu?
Motosiklet ekspertize sokulur mu?
İkinci el araç alacaklar dikkat!
İkinci el araç alacaklar dikkat!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
Daha Fazla Video Göster