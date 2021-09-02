02 Eylül 2021, Perşembe
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Araç yenileme nasıl yapılıyor? Araç yenilemeyi kimler yaptırıyor?
İkinci el araç sahipleri artık sıfır bir araç almaktansa kendi araçlarını sıfırlama yoluna gidiyorlar. Araç yenileme ile birlikte sadece kaporta dış görünüm değil içindeki parçalar bile yenileniyor. Aracınız 5 - 15 ya da 25 yaşında olabilir ve aracınız yılların verdiği yorgunlukla hırpalanmışta olabilir. Fakat yenileme ile birlikte aracınızı sanki fabrikadan ilk çıktığı hale getirebilirsiniz. Peki araç sıfırlamada işleminde neler yapılıyor, bu işlemin otomobillere nasıl bir katkı sağlıyor? İşte tüm soruların cevabı…