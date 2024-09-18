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Araç satacaklar dikkat! 2. el araç satışında yeni dönem

Araç satacaklar dikkat! 2. el araç satışında yeni dönem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 14:49
İkinci el araç alım-satımında 'güvenli ödeme sistemi', bundan bir süre önce kademeli olarak hayata geçirilmişti . Dolandırıcılığın önününe geçmek amacıyla 27 eylül tarihinden itibaren zorunlu hale getiriliyor. İşte sistemin merak edilen ayrıntıları...
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