Araç satacaklar dikkat! 2. el araç satışında yeni dönem

İkinci el araç alım-satımında 'güvenli ödeme sistemi', bundan bir süre önce kademeli olarak hayata geçirilmişti . Dolandırıcılığın önününe geçmek amacıyla 27 eylül tarihinden itibaren zorunlu hale getiriliyor. İşte sistemin merak edilen ayrıntıları...

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