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Araç sahipleri dikkat! Kasko sigorta ücretleri nasıl belirleniyor? Primleri düşürmek mümkün mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 13:50
Kasko, araçlarda meydana gelebilecek hasarlar için güvence veriyor. Sigorta ücretleri nasıl belirleniyor? Primleri düşürmek mümkün mü? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim uzmanına sordu.
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