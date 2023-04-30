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Araç muayene raporu dijital ortama taşınıyor

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Giriş: 30.04.2023 07:30
Araç muayene istasyonları artık çevre dostu hizmet sunacak. Muayene raporları dijital ortama taşınıyor. Yeni uygulama sayesinde yılda 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, bin 904 ağaç kesilmekten kurtarılacak.
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