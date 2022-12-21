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Antifriz nasıl kullanılır? Araç kış bakımı nasıl yapılmalı? Uzman isim anlattı

A Haber
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Giriş: 21.12.2022 10:46
Dondurucu soğuklar kapıda. Peki antifriz kullanımı nasıl olmalı? Araç bakımları nasıl yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Motor ustası Can Dönmez, püf noktalarını anlattı.
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