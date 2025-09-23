A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında

23 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.09.2025 12:26
A Haber otomotiv sektörünün yükselen ismi Çin'de bir araba üretim fabrikasını ziyaret etti. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameramanı Aydın Baytar fabrikayı gezdi. Üretim ve satışı yalnızca Çin'de olan araçları inceledi.
