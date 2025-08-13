2’nci el otomobil sıfırdan pahalı! Galeri bayiden pahalıya satıyor

İkinci el otomobil piyasası bu aralar hareketli. Yaz döneminde alım-satım oranı kışa göre daha yüksek. Piyasa hareketli olduğu için bazı uyanık galericiler, Ticaret Bakanlığı'nın koyduğu 6 ay ve 6 bin kilometre kuralını esnetmeye çalışıyor. İlan siteleri 6 bin 1 kilometreden satışa çıkarılan araçlarla dolu. Üstelik bu araçlar bayilerdeki liste fiyatından daha pahalıya satılıyor.

