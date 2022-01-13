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2. el otomobil fiyatlarında düşüş olacak mı?

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 14:27
Kurdaki düşüşün ardından otomobil fiyatları da bir miktar geriledi. Ancak piyasada fiyatların ocak ayı sonunda tam olarak oturması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

Otomobil fiyatlarında beklenen indirimler gelmeye başladı. Sıfır ve ikinci el araçlarda bir düşüş yaşandı.

Dolardaki sert düşüş sonrası bazı otomobil markaları da fiyatlarda güncellemelere gitti.

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