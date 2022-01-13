13 Ocak 2022, Perşembe
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2. el otomobil fiyatlarında düşüş olacak mı?
Kurdaki düşüşün ardından otomobil fiyatları da bir miktar geriledi. Ancak piyasada fiyatların ocak ayı sonunda tam olarak oturması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
Otomobil fiyatlarında beklenen indirimler gelmeye başladı. Sıfır ve ikinci el araçlarda bir düşüş yaşandı.
Dolardaki sert düşüş sonrası bazı otomobil markaları da fiyatlarda güncellemelere gitti.