2. el otomobil fiyatlarında düşüş olacak mı?

Kurdaki düşüşün ardından otomobil fiyatları da bir miktar geriledi. Ancak piyasada fiyatların ocak ayı sonunda tam olarak oturması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

Otomobil fiyatlarında beklenen indirimler gelmeye başladı. Sıfır ve ikinci el araçlarda bir düşüş yaşandı.

Dolardaki sert düşüş sonrası bazı otomobil markaları da fiyatlarda güncellemelere gitti.