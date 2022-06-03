03 Haziran 2022, Cuma
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2. el otomobil fiyatları düşer mi? Piyasadaki artış suni mi?
Ramazan bayramı sonrası 2. el araç piyasasında yaklaşık yüzde 25'lik bir artış var. Peki bu artışın nedeni ne? 2. el otomobil fiyatları önümüzdeki günlerde düşecek mi? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ertemel, "Fiyat dengesizliğine en önemli neden al-satçı” ifadelerini kullandı.