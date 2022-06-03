03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları 2. el otomobil fiyatları düşer mi? Piyasadaki artış suni mi?

2. el otomobil fiyatları düşer mi? Piyasadaki artış suni mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2022 09:00
Ramazan bayramı sonrası 2. el araç piyasasında yaklaşık yüzde 25'lik bir artış var. Peki bu artışın nedeni ne? 2. el otomobil fiyatları önümüzdeki günlerde düşecek mi? İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ertemel, "Fiyat dengesizliğine en önemli neden al-satçı” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2. el otomobil fiyatları düşer mi?
2. el otomobil fiyatları düşer mi?
Hurda aracın son hali şoke etti
Hurda aracın son hali şoke etti
2. el araç satışları arttı!
2. el araç satışları arttı!
Türkiye’de benzeri yok!
Türkiye'de benzeri yok!
Kiralık araç bulmak neden zorlaştı?
Kiralık araç bulmak neden zorlaştı?
Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak?
İkinci el araç piyasasında hareketlilik!
İkinci el araç piyasasında hareketlilik!
TOGG fabrikası ne zaman hizmete girecek?
TOGG fabrikası ne zaman hizmete girecek?
Menemen 2. Modifiyeli Araba Festivali
Menemen 2. Modifiyeli Araba Festivali
Araba alacaklar dikkat?
Araba alacaklar dikkat?
1973 model vosvosa 250 bin TL harcadı! Son hali...
1973 model vosvosa 250 bin TL harcadı! Son hali...
Türkiye’de ilk ve tek!
Türkiye’de ilk ve tek!
Daha Fazla Video Göster