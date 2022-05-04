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1973 model Volkswagen Beetle'a 250 bin TL harcayıp yeniledi! Son hali görenleri hayran bıraktı

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Giriş: 04.05.2022 11:23
Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, 18 yıl önce sattığı 1973 model vosvos aracını yeniden satın alıp 250 bin lira harcayarak orijinal parçalarıyla yeni bir görünüme kavuşturdu. Aracın tek bir vida kalmayacak kadar söküldüğünü belirten Ateş, yenilediği araca 400 bin TL teklif verildiğini belirtti. İşte 1973 model Volkswagen Beetle otomobilin yenilendikten sonraki hali...
73 model vosvosa 250 bin TL harcadı! Son hali hayran bıraktı 73 MODEL VOSVOSA 250 BİN TL HARCADI! SON HALİ HAYRAN BIRAKTI

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1973 model vosvosa 250 bin TL harcadı! Son hali...
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