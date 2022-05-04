🚗Sattığı aracı 5 yıl sonra iki katına aldı… 1973 model Volkswagen Beetle'a 250 bin TL harcayıp yeniledi! Son hali görenleri hayran bıraktı

Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, 18 yıl önce sattığı 1973 model vosvos aracını yeniden satın alıp 250 bin lira harcayarak orijinal parçalarıyla yeni bir görünüme kavuşturdu. Aracın tek bir vida kalmayacak kadar söküldüğünü belirten Ateş, yenilediği araca 400 bin TL teklif verildiğini belirtti. İşte 1973 model Volkswagen Beetle otomobilin yenilendikten sonraki hali...