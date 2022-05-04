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Haberler Galeri 🚗Sattığı aracı 5 yıl sonra iki katına aldı… 1973 model Volkswagen Beetle'a 250 bin TL harcayıp yeniledi! Son hali görenleri hayran bıraktı

🚗Sattığı aracı 5 yıl sonra iki katına aldı… 1973 model Volkswagen Beetle'a 250 bin TL harcayıp yeniledi! Son hali görenleri hayran bıraktı

Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, 18 yıl önce sattığı 1973 model vosvos aracını yeniden satın alıp 250 bin lira harcayarak orijinal parçalarıyla yeni bir görünüme kavuşturdu. Aracın tek bir vida kalmayacak kadar söküldüğünü belirten Ateş, yenilediği araca 400 bin TL teklif verildiğini belirtti. İşte 1973 model Volkswagen Beetle otomobilin yenilendikten sonraki hali...

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Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:23
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🚗Sattığı aracı 5 yıl sonra iki katına aldı… 1973 model Volkswagen Beetle’a 250 bin TL harcayıp yeniledi! Son hali görenleri hayran bıraktı

Hatay'da yaşayan Volkan Ateş, çocukluk hayali olan 1973 model vosvosunu, değerinin 10 katı para harcayarak yeniledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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🚗Sattığı aracı 5 yıl sonra iki katına aldı… 1973 model Volkswagen Beetle’a 250 bin TL harcayıp yeniledi! Son hali görenleri hayran bıraktı

Antakya'da bir sigorta acentesinin sahibi olan 37 yaşındaki Ateş, çocukluk yaşlarından itibaren Türkiye'de "vosvos" ve "kaplumbağa" olarak tanınan Volkswagen Beetle model otomobillere ilgi duymaya başladı.

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🚗Sattığı aracı 5 yıl sonra iki katına aldı… 1973 model Volkswagen Beetle’a 250 bin TL harcayıp yeniledi! Son hali görenleri hayran bıraktı

Lise döneminde 1973 model vosvos araç satın alan Ateş, kısa bir süre bindiği sarı renkli aracını 18 yıl önce ekonomik sıkıntılar nedeniyle satmak zorunda kaldı.

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🚗Sattığı aracı 5 yıl sonra iki katına aldı… 1973 model Volkswagen Beetle’a 250 bin TL harcayıp yeniledi! Son hali görenleri hayran bıraktı

Bu sürede arabası aklından hiç çıkmayan Ateş, sattıktan 5 yıl sonra fiyatının iki katına aracını geri alarak yenilemeye karar verdi.

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🚗Sattığı aracı 5 yıl sonra iki katına aldı… 1973 model Volkswagen Beetle’a 250 bin TL harcayıp yeniledi! Son hali görenleri hayran bıraktı

Yaklaşık 8 yıl boyunca yurt içinden ve dışından parça toplayan Ateş, beyaz renge boyattığı üstü açık otomobilini, değerinin 10 katı para harcayarak yeniledi.