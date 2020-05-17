Türkiye Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan görme engelli Mustafa Keskin'in rehber köpeği Tebs'i konuşuyor |Video

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV erkanında yayınlanan ekranların tek ve en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu haftaki bölümüyle çok konuşuldu. Milyoner'in yeni bölümüne küçük yaşta kansere yakalanarak görme yetisini kaybeden Mustafa Keskin ve rehber köpeği Tebs damga vurdu. Tebs, görme engelli sahibini evden iş yerine kadar götürebiliyor, metroda hangi durakta ineceğini bile biliyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan Tebs...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV erkanında yayınlanan ekranların tek ve en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu haftaki bölümüyle çok konuşuldu. Milyoner'in yeni bölümüne küçük yaşta kansere yakalanarak görme yetisini kaybeden Mustafa Keskin ve rehber köpeği Tebs damga vurdu. Tebs, görme engelli sahibini evden iş yerine kadar götürebiliyor, metroda hangi durakta ineceğini bile biliyor. İşte sosyal medyada çok konuşulan Tebs...