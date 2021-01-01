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Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'e konuk oldu! Milyoner'den yılbaşında unutulmayacak program

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Giriş: 01.01.2021 01:07
Serdar Ortaç, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına konuk oldu. Büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicisini ekranları başına kilitlerken sosyal medyada da gündem oldu. Serdar Ortaç, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmaya "Binlerce dansöz var" şarkısıyla giriş yaparak adeta izleyenleri coşturdu. Kenan İmirzalıoğlu da o anlara alkış tutarak eşlik etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de ilgiyle takip edilen o anlar ve Serdar Ortaç'ın performansı...
Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'e konuk oldu!
Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'e konuk oldu!
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