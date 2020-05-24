24 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın sosyal medya paylaşımı beğeni rekoru kırdı |Video

Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın sosyal medya paylaşımı beğeni rekoru kırdı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2020 15:45
Güncelleme:24.05.2020 15:51
Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programındaki sunuculuğuyla hayran kitlesini arttıran sinema ve dizi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor. Kendisi gibi oyun eşi Sinem Kobal ile 4 yıldır evli olan İmirzalıoğlu'nu babalık heyecanı sardı. Öte yandan hamilelik sürecince 5'inci ayın içerisinde olan güzel oyuncu resmi sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programındaki sunuculuğuyla hayran kitlesini arttıran sinema ve dizi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor. Kendisi gibi oyun eşi Sinem Kobal ile 4 yıldır evli olan İmirzalıoğlu'nu babalık heyecanı sardı. Öte yandan hamilelik sürecince 5'inci ayın içerisinde olan güzel oyuncu resmi sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

5 aylık hamile olan Sinem Kobal soyal medya hesabı üzerinden son halini paylaştı, magazin gündeminde en çok konuşulan isim oldu.

Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan ve 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Instagram'dan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Selfie çeken güzel oyuncunun hamileliği ile daha güzelleştiği yönünde yorumlarda bulunuldu.

Ünlü çiftin büyük heyecanı
Ünlü çiftin büyük heyecanı
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Sosyal medya Nisa'nın bu görüntülerini konuşuyor
Ünlü oyuncunun bayram dansı sosyal medyayı salldı
Ünlü oyuncunun bayram dansı sosyal medyayı salldı
Bayramlaşma sahnesi paylaşım rekoru kırıyor!
Bayramlaşma sahnesi paylaşım rekoru kırıyor!
Usta oyuncunun son hali şaşırttı
Usta oyuncunun son hali şaşırttı
'Şeker bayramı' demek günah mı?
'Şeker bayramı' demek günah mı?
İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
En güzel Ramazan Bayramı mesajları
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Duha suresinin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı |Video
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açılıyor | İşte dünyaya örnek Video
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açılıyor | İşte dünyaya örnek Video
Serdar Ortaç'tan eski sevgilisiyle ilgili flaş açıklamalar
Serdar Ortaç'tan eski sevgilisiyle ilgili flaş açıklamalar
Türkiye rehber köpek Tebs'i konuştu
Türkiye rehber köpek Tebs'i konuştu
Daha Fazla Video Göster