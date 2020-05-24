Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'ın sosyal medya paylaşımı beğeni rekoru kırdı |Video

Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programındaki sunuculuğuyla hayran kitlesini arttıran sinema ve dizi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor. Kendisi gibi oyun eşi Sinem Kobal ile 4 yıldır evli olan İmirzalıoğlu'nu babalık heyecanı sardı. Öte yandan hamilelik sürecince 5'inci ayın içerisinde olan güzel oyuncu resmi sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ekranların en uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster programındaki sunuculuğuyla hayran kitlesini arttıran sinema ve dizi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu baba oluyor. Kendisi gibi oyun eşi Sinem Kobal ile 4 yıldır evli olan İmirzalıoğlu'nu babalık heyecanı sardı. Öte yandan hamilelik sürecince 5'inci ayın içerisinde olan güzel oyuncu resmi sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı.

5 aylık hamile olan Sinem Kobal soyal medya hesabı üzerinden son halini paylaştı, magazin gündeminde en çok konuşulan isim oldu.

Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan ve 5 aylık hamile olan Sinem Kobal, Instagram'dan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Selfie çeken güzel oyuncunun hamileliği ile daha güzelleştiği yönünde yorumlarda bulunuldu.