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A Haber herkesten önce dünyanın her köşesinde

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Giriş: 21.10.2020 14:10
Güncelleme:21.10.2020 14:35
A Haber Türkiye’nin 81 ilinin tamamında ve dünyanın dört bir tarafından yapmış olduğu canlı yayınlarla yaşanan heyecanı ekranlara taşıyor. Dünyanın hangi köşesinde bir olay olsa herkesten önce A Haber olarak biz oradayız.

A Haber Türkiye'nin 81 ilinin tamamında ve dünyanın dört bir tarafından yapmış olduğu canlı yayınlarla yaşanan heyecanı ekranlara taşıyor. Dünyanın hangi köşesinde bir olay olsa herkesten önce A Haber olarak biz oradayız.

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