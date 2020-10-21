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A Haber herkesten önce dünyanın her köşesinde
A Haber Türkiye’nin 81 ilinin tamamında ve dünyanın dört bir tarafından yapmış olduğu canlı yayınlarla yaşanan heyecanı ekranlara taşıyor. Dünyanın hangi köşesinde bir olay olsa herkesten önce A Haber olarak biz oradayız.
A Haber Türkiye'nin 81 ilinin tamamında ve dünyanın dört bir tarafından yapmış olduğu canlı yayınlarla yaşanan heyecanı ekranlara taşıyor. Dünyanın hangi köşesinde bir olay olsa herkesten önce A Haber olarak biz oradayız.
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