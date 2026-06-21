Tarihi zirvede dünyanın gözü İsviçre'de: ABD ve İran arasında sıcak temas!

Dünya siyasetinin kalbi bugün İsviçre’de, Lucerne Gölü kıyısındaki Bürgenstock beldesinde atıyor. ABD ve İran arasındaki buzları eritmeyi hedefleyen, bölgesel barışın anahtarını taşıyan tarihi memorandum görüşmeleri resmen başladı. ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in liderlik ettiği Amerikan heyeti ile İranlı üst düzey yetkililerin, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda aynı masaya oturduğu bu kritik zirvede, nükleer programdan Lübnan’daki ateş hattına kadar hayati dosyalar masaya yatırılıyor. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, konuya ilişkin bölgeden sıcak gelişmeleri aktardı.