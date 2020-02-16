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16.02.2020

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İlk tanıtım videosu yayınlandı

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor'dan ilk görüntüleri Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. İşte 16 Şubat akşamı TV8 ekranında 1. Bölümü yayınlanacak olan yarışmadan ilk görüntüler...

Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

2020 Survivor Gönüllüler takımında kimler var? Survivor 2020 yarışmasında mücadele start alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından toplam 22 yarışmacı önce takımlarının başarısı sonra da bireysel başarı için ter dökecek. TV 8 ekranlarında 16 Şubat akşamı başlayacak yarışmada, yarışmacılar merak ediliyor. Peki, Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir?

Survivor Gönüllüler takımında kimler var? İşte yanıtı...

Survivor Gönüllüler yarışmacıları kimdir? 2020 Survivor Gönüller takımında kimler var? SURVİVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMDİR? 2020 SURVİVOR GÖNÜLLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

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