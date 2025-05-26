Sinema salonları hareketlendi! Görevimiz Tehlike ile animasyon rekabeti

Sinema salonları son dönemin en hareketli hafta sonunu geride bıraktı. Görevimiz Tehlike filmlerinin son yapımı "Son Hesaplaşma" ile animasyon "Lilo-Stiç" filmleri gişeye damgasını vurdu. İki film toplamda 500 milyon dolardan fazla gelir elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

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