Simge Sağın'dan konserinde dikkat çeken itiraf

Pop müziğin en sevilen isimlerinden Simge Sağın, dün gece bir üniversitenin mezuniyet töreninde verdiği konserle öğrencilerle buluştu. 4 bin 500 kişinin katıldığı konsere Simge Sağın'ın itirafı damga vurdu. Gençlere kalplerinin sesini dinlemeleri gerektiğini söyleyen Sağın, "Kalbimin sesini dinlemediğimde hep hata yaptım" dedi.