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25.09.2019

Simge Sağın'dan konserinde dikkat çeken itiraf

Pop müziğin en sevilen isimlerinden Simge Sağın, dün gece bir üniversitenin mezuniyet töreninde verdiği konserle öğrencilerle buluştu. 4 bin 500 kişinin katıldığı konsere Simge Sağın'ın itirafı damga vurdu. Gençlere kalplerinin sesini dinlemeleri gerektiğini söyleyen Sağın, "Kalbimin sesini dinlemediğimde hep hata yaptım" dedi.

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