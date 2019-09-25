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25.09.2019
Simge Sağın'dan konserinde dikkat çeken itiraf
Pop müziğin en sevilen isimlerinden Simge Sağın, dün gece bir üniversitenin mezuniyet töreninde verdiği konserle öğrencilerle buluştu. 4 bin 500 kişinin katıldığı konsere Simge Sağın'ın itirafı damga vurdu. Gençlere kalplerinin sesini dinlemeleri gerektiğini söyleyen Sağın, "Kalbimin sesini dinlemediğimde hep hata yaptım" dedi.
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