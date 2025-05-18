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Sardes Antik Kenti Gece Müzeciliğine kavuşuyor

Sardes Antik Kenti "Gece Müzeciliği"ne kavuşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 01:39
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes Antik Kenti, Kültür Yolu Festivalleri kapsamında “Gece Müzeciliği” programına dahil edildi. Hazırlıkları süren projede, antik kentin tarihi ve kültürel mirası gece saatlerinde de ziyaretçilere açılacak. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahil, basın mensuplarına özel bir tanıtım turu düzenleyerek Sardes’in tarihsel önemini ve proje detaylarını aktardı. Gece müzeciliğiyle birlikte antik kentte farklı bir deneyim sunulması hedefleniyor.
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Sardes Antik Kenti Gece Müzeciliğine kavuşuyor
Sardes Antik Kenti Gece Müzeciliğine kavuşuyor
Sardes Antik Kenti "Gece Müzeciliği"ne kavuşuyor
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