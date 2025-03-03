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Müslüm Gürses’siz 12 yıl | NOSTALJİ

Müslüm Gürses’siz 12 yıl | NOSTALJİ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.03.2025 13:18
Türk müziğinin en usta isimlerinden... Acılarla dolu bir hayat ve milyonların sevgilisi haline gelen bir yolculuk... Arabesk müziğinin kralı Müslüm Gürses şarkılarıyla dinleyenlerinin yüreğine dokundu. Konserlerinde izdiham yaşandı. Büyük acılarla dolu 60 yıllık hayatına 78 albüm ve 38 film sığdırdı. Kendi hayatı da filmlere konu oldu. "Müslüm baba" hayata veda etti ama parçaları bizlerin sesi olmaya devam ediyor...
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