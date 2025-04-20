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Kepenek giyildi, cura çalındı! Yörükler Burdur’da yürüdü

Kepenek giyildi, cura çalındı! Yörükler Burdur’da yürüdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 00:37
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Burdur Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Temsili Yörük Göçü", Çatalpınar mevkiinde başladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yerel sanatçılar tarafından çalınan cura, sipsi ve yöresel müzikler eşliğinde geleneksel kıyafetleriyle yürüyüşe katıldı. Yöresel kıyafetler giyen Yörükler, beraberlerinde getirdikleri deve, at, eşek ve keçilerle birlikte yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Yörük kültürünün simgeleriyle süslenen yürüyüş korteji, izleyenlere renkli anlar yaşattı. Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Gösteri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Ayrıca etkinlikte İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından Yörük göç duası edildi.
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Kepenek giyildi, cura çalındı! Yörükler Burdur’da yürüdü
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