Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk görüntüler |Video

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun rol aldığı yeni dizi Alef'ten ilk görüntüler ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'na yeni dizisinde Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen eşilik edecek. 8 bölümlük dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Mistik bir polisiye dizisi olan 'Alef' 2020 yılında sosyal TV platformundan yayınlanacak.

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı ve ödüllü yönetmen Emin Alper'in yöneteceği Alef, diziseverleri mistik bir polisiye bilmeceyi çözmeye davet edecek.

OYUNCULAR OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Senaryosunu Emre Kayış'ın kaleme aldığı dizinin başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için buluştu. İmirzalığlu'nun bir tabure üstünde kütüphanede kitap okurken çekilen kare oldukça ses getirmişti.

Alef'in bir sahnesinden olan fotoğraf karesinden sonra yeni fotoğraflar için sevilen oyuncular objektif karşısına geçti.

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

Sekiz bölümlük sıra dışı polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi'nden izler taşıyan dizi, gizemli yönüyle oyunculara da büyük heyecan yaşatıyor. Bir seri cinayet vakasının peşine düşecek hırslı dedektif Kemal, tecrübeli ortağı Settar ve de bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar karakterlerine hayat verecek İmirzalıoğlu, Taylan ve Sözen, şimdiden 'Alef'in diziseverlerle buluşacağı günü bekliyor.