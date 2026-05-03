Büyük Hakan Fatih Sultan Mehmed'in vefatının 545. yılı

İstanbul’un fethiyle tarihe damga vuran Fatih Sultan Mehmet, vefatının 545. yılında Fatih Camii haziresindeki türbesi başında düzenlenen törenle anıldı. İstanbul Valiliği’nin organize ettiği programda Kur’an tilaveti yapıldı, devlet erkanı ve vatandaşlar dua etti. Anma programının detaylarını yerinden aktaran A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca "Şu anda okunan hatim dualarının ardından Fatih’in felsefesini ve İstanbul aşkını anlatan kasideler seslendirilecek" dedi.