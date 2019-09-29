Kenan İmirzalıoğlu milyonluk soru ile ekranlara geri dönüyor! Kim Milyoner Olmaz İster yeni sezon |Video

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni sezonda ATV ekranında olacak. Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ile sezona yeni sunucuyla başlıyor. Peki Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? İşte o tarih ve detaylar...

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile başlıyor. İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tarihi açıklandı.

1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

ARDA AYTEN 1 MİLYON'LUK SORUYU AÇTIRACAK

Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten sayesinde 1 milyonluk soruya kadar ulaşılmıştı. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmemişti. Yeni sezonda Arda Ayten'in 1 milyon TL'yi kazanıp kazanamadığı da belli olacak.

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