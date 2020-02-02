BİZE ULAŞIN
02.02.2020
Kemal Sunal'ın Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan şaşırtan çekim hatası |Video
Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer ve bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o çekim hatası...
Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.
40 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN HATA ŞAŞIRTTI
Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer ve bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o çekim hatası...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.