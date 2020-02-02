Kemal Sunal'ın Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan şaşırtan çekim hatası |Video

Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer ve bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o çekim hatası...

Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.

40 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN HATA ŞAŞIRTTI

Kemal Sunal'ın postacı Adem karakterin oynadığı filmin bir sahnesinde bakkala girer ve bakkalcı ile arasındaki diyalog sonrası değişen kamera açısı sonrası kapalı olan bisküvi kutusu bir anda açılır. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmindeki o çekim hatası...