EDHO yeni bölüm başladı mı? Usta oyuncu 5. yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna katıldı |Video

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon fragman videosu yayınlandı mı? EDHO'nun kadrosuna katılan usta oyuncu Selda Alkor dışındaki 2 isim kim? Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizi 139. sezon finali bölümüyle ekrana ara vermişti. Sezon finalinde neler yaşanmıştı? Peki 5. yeni sezon 140. yeni bölüm ne zaman başlayacak? Diziseverlerin merakla beklediği tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları yeni sezonu merakla bekliyor. EDHO sezon finalinde Çakırbeyliler ile tek başına mücadele edemeyeceğini anlayan Zeki, Selcan'ı onların üzerine sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5. yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu sezon Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldı. EDHO yeni sezon ne zaman?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? EDHO YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi geçtiğimiz sezona 25 Eylül Salı günü başlamıştı. Bu sezon için ise yalnızca "YAKINDA" açıklaması yapıldı. Dizinin yeni sezonundan fragman henüz yayınlanmadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için belirlenmiş kesin bir tarih yok. Dizinin önceki sezon başlangıçları genelde Eylül sonu ile Ekim başı olarak gözüküyor. EDHO'nun önceki sezonlarında başlangıç tarihleri şu şekilde...

1. sezon - 40 bölüm - 8 Eylül 2015 başlangıç

2. sezon - 31 bölüm - 4 Ekim 2016 başlangıç

3. sezon - 37 bölüm - 19 Eylül 2017 başlangıç

4. sezon - 31 bölüm - 25 Eylül 2018 başlangıç

EDHO'YA 5. SEZONA ÜÇ YENİ OYUNCU TRANSFER OLDU

5. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna; Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen dahil oldu.



*Selda Alkor

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Tahsin, Behzat'ın hayatına karşılık kendi hayatının bağışlanması için Hızır ve Haşmet'e onları Zeki Sivri'ye götürmek için teklif yapar. Hızır bu teklife çok sinirlenir. Bu sırada Zeki, İlyas Behzat, Boran, Fahri ve Hurşit ve diğerlerini havuzun kenarında elleri ve ağızları bağlı bir şekilde sıraya dizmiştir. Onlara kendisine yaptıklarından dolayı hesap sorar. Belindeki silahı çeker ve en küçükten başlayarak öldürmeye başlar. Elleri ve ayakları bağlı olan İlyas bu infazlar karşısında çaresizdir. İplerden kurtulmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Sıra Tekin'e gelir. Tekin Zeki'nin kurşunuyla ölmek yerine kendini havuza atar. Bu sırada Hurşit de kendini havuza atar.

ZEKİ VE SELCAN KAÇIYOR

Tekin'in ellerini çözer. Tekin kendini kurtardıktan sonra Hurşit'i çözer. Zeki, Tahsin ile telefonda görüşürken Hurşit Zeki'nin adamlarından birini vurur. Dışarıdan gelen silah seslerini de duyan Zeki zorda olduğunu anlar ve Selcan ile birlikte kaçar. Zeki ve Selcan'ın adamlarıyla çatışma yaşanır.

TAHSİN ÖMÜR'E YALVARIYOR

Alparslan Selcan'ı vurmayı başaramaz. Peşinden gider ancak Selcan çoktan uzaklaşmıştır. İlyas ve diğerlerinin yanına döner. Bu sırada Hızır'ı arayan Alparslan durum hakkında bilgi verir. Tahsin'in ihaneti ile çılgına dönen Haşmet Zeki'nin kaçması ile birlikte zıvanadan çıkar. Zeki'nin yerini sorduğunda Tahsin'den aldığı cevap sabrını taşırı ve arka arkaya Tahsin'i yumruklamaya başlar. Araya giren Tufan Haşmet'i zor sakinleştirir. Hızır, çocuklara Tahsin'i arabanın bagajına koymalarını söyler. Tahsin ölümden kurtulabilmek için son çare olarak Ömür'e yalvarır.