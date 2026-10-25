IBAN dolandırıcılığına karşı kritik uyarılar! Adınıza açılan hesaplar hayatınızı karartabilir

IBAN dolandırıcılığına karşı uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Hatay'da 20 yaşındaki bir gencin, bilgisi dışında adına açıldığı belirtilen banka hesapları ve GSM hatları nedeniyle 27 ayrı dosyada 250 yıla kadar hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kalması, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. A Haber canlı yayınına katılan bilişim uzmanı Osman Demircan, dolandırıcılık yöntemlerini ve alınabilecek önlemleri değerlendirdi. Peki, IBAN tuzağına düşmemek için nelere dikkat edilmeli? A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Furkan Ali Özer de Hatay'daki olayın ayrıntılarını araştırarak yaşanan süreci izleyicilere aktardı.