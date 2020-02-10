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10.02.2020

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya soruları karşısında sert çıktı

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, bir süre önce 'birlikte’ oldukları iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde aşk iddialarını yalanlayan ikilinin Atina’daki tatilinden fotoğrafları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bugün tek başına Türkiye’ye gelen Cem Yılmaz gelir gelmez magazincilere yakalandı. Serenay Sarıkaya hakkındaki sorulara sinirlenen ünlü komedyen, kendisini görüntüleyen kişiye ‘sen kimsin’ diyerek sert tepki gösterdi.

Defne Samyeli ile uzun süren ilişkisini bitirmesinin hemen ardından Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. İkili çıkan haberleri yalanlasa da geçtiğimiz günlerde çıktıkları Atina tatilinde orada bulunan Türklerin kameralarına yakalandılar.

Serenay Sarıkaya ile çıktığı kısa süreli tatilden sonra ülkeye dönen Cem Yılmaz kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

"SEN KİMSİN BİRADER?"

Bugün Türkiye'ye gelir gelmez magazincilere yakalanan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkay hakkındaki sorulara sert çıktı.

Gergin olduğu gözlenen Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları duyunca kendisini görüntüleyen kişiye "Sen kimsin birader?" diyerek tepki gösterdi.

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