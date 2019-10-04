Arda Ayten 1 Milyon TL'lik ödülü kazanabilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim'de ATV'de |Video

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten 1 Milyon TL'lik büyük ödüllü soruya kadar ulaşmıştı. Programın süresi yetmediği için final sorusunu görememiş ve yeni sezona kalmıştı. Şimdi nefesler tutuldu ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Cumartesi saat 20'de ATV ekranında olacak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni sezonda ATV ekranında olacak. Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru ile sezona yeni sunucuyla başlıyor. Peki Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? İşte o tarih ve detaylar...

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile başlıyor. İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tarihi açıklandı.

1 milyon TL'lik soru ile yeni sezonu açacak olan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle 5 Ekim 2019 Cumartesi akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanacak.

ARDA AYTEN 1 MİLYON'LUK SORUYU AÇTIRACAK

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten 1 Milyon TL'lik büyük ödüllü soruya kadar ulaşmıştı. Programın süresi yetmediği için final sorusunu görememiş ve yeni sezona kalmıştı. Şimdi nefesler tutuldu ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Cumartesi saat 20'de ATV ekranında olacak.

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.

Arda Ayten, kendisine Murat Yıldırım'ın yönelttiği bütün soruyu doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.

Ancak Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu haftaya yayınlanacak yeni bölümde görecek.