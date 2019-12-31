2020 O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var? |Video

O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları belli oldu. Yeni yılı evde ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçirecek olan vatandaşlar eğlenceye doyacak. Her sene olduğu gibi bu yılda yılbaşı coşkusu televizyon programlarına taşınıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan programda dizilerin ve filmlerin en çok sevilen isimleri yer alıyor. Bunlardan Sereney Sarıkaya, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak en dikkat çeken isimler oldu. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel bölümünde sahne alacak ünlülerin görüntülerini instagram hesabı üzerinden paylaştı. Peki O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye yılbaşı programında hangi ünlüler şarkı söyleyecek? İşte tüm soruların yanıt video haberimizde...

O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları belli oldu. Yeni yılı evde ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçirecek olan vatandaşlar eğlenceye doyacak. Her sene olduğu gibi bu yılda yılbaşı coşkusu televizyon programlarına taşınıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan programda dizilerin ve filmlerin en çok sevilen isimleri yer alıyor. Bunlardan Sereney Sarıkaya, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak en dikkat çeken isimler oldu. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yılbaşına özel bölümünde sahne alacak ünlülerin görüntülerini instagram hesabı üzerinden paylaştı. Peki O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye yılbaşı programında hangi ünlüler şarkı söyleyecek?

İşte tüm soruların yanıtı video haberimizde...

Yeni yılı evde geçirecek olan vatandaşlar O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı için geri sayıma başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de sevdiğimiz ünlüler programda yer alacak. Bu senenin en çok dikkat çeken isimleri ise Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak oldu. Eğlence ve kahkahanın bir arada yaşanacağı programda ünlü konuklar sahnede şarkı söyleyecek. Peki O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları kim? Program saat kaçta başlayacak? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?

O SES TÜRKİYE 2020 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları belli oldu. TV8'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu 2020 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan oturuyor. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılacak ünlüler

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL'DE HANGİ ÜNLÜLER YER ALACAK? İŞTE TAM LİSTE

Afra Saraçoğlu

İbrahim Büyükak

Fırat Aydınus

Bergüzar Korel

Danilo Zanna

Berrak Tüzünataç

Meriç Aral

Şebnem Bozoklu

Özge Özpirinççi

Oğulcan Engin

Max Kruse

Erdal Özyağcılar

Tuvana Türkay

Şükrü Özyıldız

Merve Dizdar

Gupse Özay

Serenay Sarıkaya

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Salı günü saat 19.30'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.