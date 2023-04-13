Zorunlu deprem sigortası yerini afet sigortasına bırakıyor

AK Parti'nin, seçim beyannamesinde sigortacılık alanında atılacak adımlar tek tek sıralandı. Buna göre deprem sigortası yerini afet sigortasına bırakacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan İstanbul Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Berrin Dinç anlattı.

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