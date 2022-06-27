Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı A Haber canlı yayınında duyurdu: Hane başı 3 bin TL yardım yapılacak

Zonguldak’ta aşırı yağış sonrası taşkın yaşandı. Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Subaşı, "Bizde de dünden beri aşırı yağış nedeniyle bazı ilçelerimiz etkilendi. Dün itibariyle AFAD koordinasyon merkezimizi toplayıp ivedi kararlar verip kuruluşlar arasında özellikle koordinasyon kararları aldık. Yağış başladığı sıralarda öncesi ve sonrasında olmak üzere özellikle dere yatağında evleri olan vatandaşlarımızın mutlaka tahliye edilmesi şeklinde kararlarımızı aldık. Özellikle tahliyede biz kamu kuruluşlarını pansiyonları yurtları tamamen tahliye edilecek vatandaşlar için ikamet için ayırdık. Ayrıca yakınlarında kalmak isteyenler için de imkanları oluşturduk. Sayın Aile Bakanımızın talimatıyla yağmur nedeniyle evleri boşaltmamız halinde vatandaşın acil ihtiyaçlarını gidermesi için her haneye hane başı 3 bin TL yardım yapılacağını buradan bildirmiş olalım." ifadelerini kullandı.

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