Zengezur’da tarihi adım! İlk temel atıldı

23 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 23.08.2025 08:43
Türkiye tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlayacak olan Zengezur Koridoru’nun en önemli bağlantı noktası Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı. 224 kilometrelik hattın 2029 yılında tamamlanması planlanıyor. Başkan Erdoğan da törene bir mesaj gönderdi. Hattın bölgesel işbirliği ve kalkınmaya çok güçlü bir ivme kazandıracağını söyledi.
