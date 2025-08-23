23 Ağustos 2025, Cumartesi
Zengezur’da tarihi adım! İlk temel atıldı
Türkiye tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlayacak olan Zengezur Koridoru’nun en önemli bağlantı noktası Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı. 224 kilometrelik hattın 2029 yılında tamamlanması planlanıyor. Başkan Erdoğan da törene bir mesaj gönderdi. Hattın bölgesel işbirliği ve kalkınmaya çok güçlü bir ivme kazandıracağını söyledi.