Zelenskiy: Heyetimizi yarın İstanbul’a yollayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara’da yaptığı açıklamada barış görüşmeleri için Ukrayna heyetinin yarın İstanbul’a gideceğini duyurdu. Rusya’nın düşük profilli katılımını eleştiren Zelenskiy, “Putin gelmiyorsa ben buradayım, görüşmeye hazırım” dedi. Tam ve koşulsuz ateşkes çağrısı yapan Zelenskiy, Putin’e doğrudan seslenerek “Barış istiyorsan gel ve görüşelim” çağrısında bulundu. Rusya’nın tutumunu ABD Başkanı Trump ve Başkan Erdoğan’a saygısızlık olarak niteleyen Zelenskiy, “Topraklarımızdan asla taviz vermeyiz” mesajı verdi.

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