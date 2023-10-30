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Zehir tacirlerine operasyon! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz

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Giriş: 30.10.2023 08:43
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik 12 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 158 şüpheli yakalandı, 55'i tutuklandı.
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Zehir tacirlerine operasyon!
Zehir tacirlerine operasyon!
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