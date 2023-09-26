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Zayıflama merkezleri ne kadar güvenli? Kilo vermek için canınızdan olmayın

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 10:21
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde zayıflama merkezine giden bir kişi, tedavinin 2. gününde fenalaşarak hayatını kaybetti. Can kaybının ardından söz konusu merkezlerin ne kadar güvenli olduğu akıllarda soru işaretine yol açtı. İşte tüm detaylar…
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Zayıflama merkezleri ne kadar güvenli?
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