Zafer Şahin'den "CHP'li ziyareti" yalanına çarpıcı yorum: Tiyatro oynuyorlar
"HAYAL ÜRÜNÜ GERÇEK DIŞI"
Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir CHP'li ile görüştüğü iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Bir açıklamada da AK Parti'den geldi. Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'nn asla ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.
"SÖZ KONUSU KÖŞE YAZISINDA..."
Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ardından Bir açıklamada da AK Parti'den geldi. Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'nn asla ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler." ifadelerini kullandı.
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