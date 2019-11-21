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21.11.2019

Zafer Şahin'den "CHP'li ziyareti" yalanına çarpıcı yorum: Tiyatro oynuyorlar

"Bir CHP'li Beştepe"ye gittiği iddiasını ortaya atarak kendi çıkarlarına göre siyaseti dizayn etmeye çalışanlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya çalışanlara ağzının payı yapılan açıklamalarla verildi ve köşe yazısında yer alan iddianın bir hayal ürünü olduğu ortaya kondu. Yaşanan gelişmelerin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin çok çarpıcı yorumlar getirdi. Zafer Şahin, "Sonunda bunu da gördük CHP'ye yakın bir gazetenin ortaya attığı ve hiçbir somut delile dayanmayan bir iddianın Cumhurbaşkanı tarafından yanıtlanmasını istediler. Bu iddiayı ortaya atan gazetecinin sözde yurt dışna çıkması ve bu isim bende kalacak demesi. Bütün bunlar bir tiyatronun oynadığını bize gösteriyor." dedi.

"HAYAL ÜRÜNÜ GERÇEK DIŞI"

Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir CHP'li ile görüştüğü iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Bir açıklamada da AK Parti'den geldi. Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'nn asla ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

"SÖZ KONUSU KÖŞE YAZISINDA..."

Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.

Beştepeye giden CHPli iddiasına yalanlama "BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ" İDDİASINA YALANLAMA

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ardından Bir açıklamada da AK Parti'den geldi. Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'nn asla ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler." ifadelerini kullandı.

Beştepeye giden CHPli iddiasına yalanlama: Gerçek dışıdır, hayal ürünüdür "BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ" İDDİASINA YALANLAMA: GERÇEK DIŞIDIR, HAYAL ÜRÜNÜDÜR

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