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Zafer Şahin: Öğrencileri sokağa dökerek siyaset üretmeye çalışıyorlar

Zafer Şahin: Öğrencileri sokağa dökerek siyaset üretmeye çalışıyorlar

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Giriş: 15.04.2025 23:54
Üniversitelerdeki eylemlerden sonra şimdi de bazı marjinal yapıların, liseliler üzerinden kamuoyunda hassasiyet yaratma çabasına girdiği belirtiliyor. A Haber canlı yayınında sürece dair değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Zafer Şahin, “Üniversite öğrencilerini sokağa dökerek oradan siyaset üretmeye çalışan odakların yeni hedefinin liseli gençler olduğu görülüyor” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Zafer Şahin: Öğrencileri sokağa dökerek siyaset üretmeye çalışıyorlar
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