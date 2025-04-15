16 Nisan 2025, Çarşamba
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Zafer Şahin: Öğrencileri sokağa dökerek siyaset üretmeye çalışıyorlar
Üniversitelerdeki eylemlerden sonra şimdi de bazı marjinal yapıların, liseliler üzerinden kamuoyunda hassasiyet yaratma çabasına girdiği belirtiliyor. A Haber canlı yayınında sürece dair değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Zafer Şahin, “Üniversite öğrencilerini sokağa dökerek oradan siyaset üretmeye çalışan odakların yeni hedefinin liseli gençler olduğu görülüyor” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.