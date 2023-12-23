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Yüzyılın dönüşümü İstanbul! Başkan Erdoğan İstanbul için kentsel dönüşüm projesini açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 16:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul için büyük kentsel dönüşüm projesini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve konuğu Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen aktardı.
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