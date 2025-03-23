Yüzü maskeli eli taşlı provokatörler kim? Sahaya nasıl sürüldüler?

Özgür Özel'in skandal sokak çağrısının ardından İstanbul ve Ankara'da bazı marjinal gruplar polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırılar düzenliyor. Özel'in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef alırken sokakları hareketlilik yaşandı. Peki yüzü maskeli eli taşlı provokatörler kim? Yolsuzluk provokasyonlarla örtülmeye mi çalışılıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi.