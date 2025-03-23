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Yüzü maskeli eli taşlı provokatörler kim? Sahaya nasıl sürüldüler?

Yüzü maskeli eli taşlı provokatörler kim? Sahaya nasıl sürüldüler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.03.2025 04:32
Güncelleme:23.03.2025 04:32
Özgür Özel'in skandal sokak çağrısının ardından İstanbul ve Ankara'da bazı marjinal gruplar polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırılar düzenliyor. Özel'in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef alırken sokakları hareketlilik yaşandı. Peki yüzü maskeli eli taşlı provokatörler kim? Yolsuzluk provokasyonlarla örtülmeye mi çalışılıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından değerlendirildi.
Yüzü maskeli eli taşlı provokatörler kim? Sahaya nasıl sürüldüler?
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