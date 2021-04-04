Yüz yüze eğitime COVID-19 engeli | Ankara'da hangi sınıflarda okullar tatil edildi?

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.04.2021 tarihinde Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı. Yapılan toplantı sonrası Ankara'da 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.

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