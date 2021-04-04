04 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yüz yüze eğitime COVID-19 engeli | Ankara'da hangi sınıflarda okullar tatil edildi?

Yüz yüze eğitime COVID-19 engeli | Ankara'da hangi sınıflarda okullar tatil edildi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2021 17:50
Güncelleme:04.04.2021 17:51
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.04.2021 tarihinde Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı. Yapılan toplantı sonrası Ankara'da 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’ndan neden ses gelmedi? Arkasında…
"Kılıçdaroğlu’ndan neden ses gelmedi? Arkasında…"
Sağlık Bakanı Koca'dan bir iyi bir kötü haber
Sağlık Bakanı Koca'dan bir iyi bir kötü haber
Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı
Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı
Ankara'da yüz yüze eğitime COVID-19 engeli
Ankara'da yüz yüze eğitime COVID-19 engeli
Akşener'den darbe imalı bildiriyle ilgili açıklama
Akşener'den darbe imalı bildiriyle ilgili açıklama
AK Parti MYK yarın toplanacak
AK Parti MYK yarın toplanacak
Bu bir örgütlü çalışmadır Bozdağ'dan flaş sözler
"Bu bir örgütlü çalışmadır" Bozdağ'dan flaş sözler
Hangi cuntaya özeniyorsunuz?
"Hangi cuntaya özeniyorsunuz?"
PKK sevdalısı CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı
PKK sevdalısı CHP'li Türker Ertürk de darbe imalı bildiriye imza attı
Skandal bildiri: Organize bir çalışma!
Skandal bildiri: Organize bir çalışma!
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber'de darbe imalı bildiriye tepki gösterdi
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop A Haber'de darbe imalı bildiriye tepki gösterdi
Sert tepki: Bunlar sadece maşalar!
Sert tepki: Bunlar sadece maşalar!
Daha Fazla Video Göster